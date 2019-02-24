Kepez’de yangın paniği

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ANTALYA'DA 10 katlı bir binada çıkan yangında 5. katta mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahallede kısa süreli paniğe sebep olan yangında apartman sakinleri hızla binayı boşaltırken yangının çıktığı daire kullanılmaz hale geldi.Yangın dün sabah saat 08.30'da Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4286 Sokak üzerindeki 10 katlı bir binanın 5'inci katında Hakan Uslu'ya ait dairede çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bina sakinleri ise doğalgazı ve elektriği kapatıp binayı boşalttı. Uslu ve ailesinin yangın sırasında evre bulunmadığı öğrenilirken yangının çıktığı ve yan binadaki vatandaşlar sokağa döküldü.KISA sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan dairenin bitişiğindeki diğer dairedeki evinde mahsur kalan 1 kişi olduğunu öğrenince kurtarma çalışması başlattı. Bir görevli itfaiye merdiveniyle ulaştığı 5. katta, penceresinden alevler yükselen dairenin bitişiğindeki pencereden Ali İhsan Oğuz'u alıp aşağı indirdi. Vatandaşın kurtarılmasının ardından ekipler yangına müdahale etti.