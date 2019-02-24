Sahnede kutlama

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Kepez Müzik Ödülleri, final gecesiyle sona erdi. Yaklaşık 500 kişinin izlediği final gecesinde, 14 finalist jüri karşısında son performanslarını sahneledi. Jüri koltuğuna bu sefer Metin ve Eda Özülkü çifti de oturdu. Finalist Özüm Özmen birinci olurken, ikinciliği Can Özdemir ve üçüncülüğü de Buse Hanımeliçiçeği aldı.Özüm Özmen, birincilik ödülünü Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı. Gecenin sonunda finalist Özmen, istek üzerine bir şarkı daha seslendirdi. Tütüncü, sahnede yoğun çalışma temposunda kendisini destekleyen eşi Ayşe Tütüncü'nün de doğum gününü kutladı. Eşine bir buket çiçek veren Başkan Tütüncü, ünlü şair Erdem Bayazıt'ın 'Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiirini okudu. Başkan Hakan Tütüncü'nün jesti, salonu dolduran izleyicilerden yoğun alkış aldı.