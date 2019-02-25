Böcek, hocası Akaydın’a uydu

BUGÜN NELER OLDU

CHP'NİN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, projelerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir toplantı ile duyurdu. Toplantının sloganı 'Antalya, Antalya'ya yeter', 2009 seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir adayı Mustafa Akaydın'ın 'Antalya, Ankara'dan zengin' sloganını hatırlattı.Antalya Ankara'dan zengin sloganı ile seçilen Akaydın, seçildiği gün enkaz ve borç edebiyatı yaptı, 5 yılı mazeretle geçirdi. Akaydın, bu sloganla girip kazandığı seçimlerde, adeta kente çivi bile çakmamış, konser ve festivaller ile kendi deyimi ile 'lay lay lom' belediyeciliği yapmıştı. Akaydın, bu süreçte hükümetten yeterli desteği almadığını iddia etse de, hiçbir destek alma girişiminde bulunmadığı, proje hazırlamadığı ortaya çıkmıştı. Akaydın "Ben Antalya, Ankara'dan zengin demiştim ama turizm açısından daha zengin demiştim" sözleriyle kendini savunmuştu.Böcek'in benzer bir sloganla yola çıkması, 'şimdiden bahane hazırlıyor' yorumlarına neden oldu. Böcek'in açıkladığı projelerin düşük bütçeli olması da bunun bir göstergesi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 359 projesine karşın, 77 proje ile halkın karşısına çıkan Böcek'in vaatleri arasında halk su, halk mama, halk günlük süt, halk yem gibi nispeten küçük projeler ön plana çıktı.