Atık malzemelerden ilaç robotu

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Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) özel yetenekli öğrencileri toplumsal sorumluluğa parmak basmaya devam ediyor. Genç dahiler özellikle yaşlılar için icat ettikleri 'Hasta Bakıcı Robotu' ile ilaçların zamanında alınması ve sağlık değerlerinin kontrolü sağlanarak doktora iletiliyor. Özellikle unutkanlığı olan ve yaşlı vatandaşlar düşünülerek icat edilen robot, günlük hayatı kolaylaştıracak.Evde ilaç saati geldiğinde uyarı göstererek bünyesinde bulunduğu ilacı hastaya veren robot genç mucit Eren Ekrem Kalkıkçı tarafından icat edildi. TÜBİTAK'a da gönderilen robotun tamamı atık malzemelerden yapıldı. Projenin mucidi Eren Ekrem Kalkıkçı robotu geliştirerek şeker ve tansiyon gibi ölçümlerin yanı sıra hareket kabiliyetini arttıracağını söyledi.BİLSEM tarafından 'Sıfır atık' projesi kapsamında atıkların bilime kazandırılarak icat edilen hasta bakıcı robot yüz tanıma sistemi ile çalışıyor. Hastanın tanıtılan yüzü sayesinde ilaç saati geldiğinde doğru kişiye ilacı veren robot, geliştirilen sensor ile birlikte nabız ölçümü, sıcaklık ölçümünü gerçekleştiriyor. Bu değerler anında hasta doktorunun telefonuna iletiliyor.