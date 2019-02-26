Döşemealtı artık yatırım bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Emre Afacan, seçim çalışmalarına mahalle ziyaretleriyle devam ediyor. AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı, gençlik kolları, kadın kollarıyla birlikte Yalınlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Afacan, vatandaşların artık ilçede yatırım istediklerini söyledi.Afacan, meclis üye listesini de Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıkladı. Belediyenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu ifade eden Afacan, "Döşemealtı Belediye personellerinin 5 aydır evine ekmek götüremediğini gördüm. Birinin dur demesi lazımdı o da bana nasip olacak. Büyükşehirimizin hizmette çağ atladığı bir şehrin ilçesi olarak borç batağında gezmemiz bize yakışmaz. Biz ilçemizi geliştirecek çok büyük projeler yapabilecek güçteyiz" diye konuştu.