Kepez’in çocuklarına doğum günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi, Spor Okulları'nda ve Etüt Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenledi. Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğum günü etkinliğinde ocak ve şubat doğumlu 244 çocuğun doğum günü kutlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum günü etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.Kepez'in çocuklarının çok değerli olduğunu belirten Tütüncü,dedi. Tütüncü, konuşmasının ardından dev doğum günü pastalarını kestiği çocuklarla şarkı söyledi.