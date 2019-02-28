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Kepez’in çocuklarına doğum günü kutlaması

’nın , ’nda ve Etüt Merkezleri’nde eğitim gören çocuklara doğum günü yaptı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Kepez’in çocuklarına doğum günü kutlaması
ANTALYA'NIN Kepez Belediyesi, Spor Okulları'nda ve Etüt Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenledi. Kepez Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğum günü etkinliğinde ocak ve şubat doğumlu 244 çocuğun doğum günü kutlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, doğum günü etkinliğine katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

GELECEĞE TAŞIYORUZ
Kepez'in çocuklarının çok değerli olduğunu belirten Tütüncü, "Spor ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla çocuklarımızı yarınlara güçlü bireyler olarak taşımak istiyoruz" dedi. Tütüncü, konuşmasının ardından dev doğum günü pastalarını kestiği çocuklarla şarkı söyledi. Mini konser verilen ve palyaçoların gösterileriyle renklenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme imkânı buldu.
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Kepez’in çocuklarına doğum günü kutlaması
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