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Fetih coşkusu başlıyor

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Fetih coşkusu başlıyor
ANTALYA'NIN fethinin 812'nci yıldönümü kutlamaları bugün Antalya Kültür Merkezi'ndeki sergiler açılışları ile başlıyor. 5 Mart'a kadar devam edecek programda fetih kutlamaları tüm Antalya'yı saracak. Yarın ise Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Yarışmasında 9-24 yaş arası sporcular yarışacak. Halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen fetih coşkusuna ünlü sanatçılar da eşlik edecek. 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Sahil Antalya Yaşam Parkı Konyaaltı Kent Meydanı karşısından başlayacak olan yürüyüş, Olbia Meydanı'nda son bulacak. Fetih Yürüyüşü'ne Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan da katılıyor. Yürüyüşün ardından, 'Solo Türk' özel gösterisi ve Uğur Işılak konseri gerçekleşecek.
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Fetih coşkusu başlıyor
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