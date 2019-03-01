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Hız limiti 90’a çıkıyor

’da bir bölümü 70, diğer bölümü 82 kilometre olan ’nda hiz limitinin artırılması için çalışmalara başlandı. Yaya üst geçidi yapılınca hız 90 kilometreye çıkacak

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
Hız limiti 90’a çıkıyor
Antalya'nın Gazi Bulvarı, Serik Caddesi ile Batı Çevreyolu'nda nizami hız sınırı 70 kilometreden 90'na çıkıyor.

ÜST GEÇİT YAPILMALI
Polis, Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) hız sınırının yükseltilmesi için Gazi Bulvarı'nda yaya, Serik Caddesi'nde ise üst geçit yapılmasının uygun olacağını bildirdi. Başvuru üzekrine, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü, çevre yolunun Aksu EXPO çıkışına kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Gelişmelerin ardından otomobil ve benzeri araçlarda 70 kilometre olan hız sınırının 90 kilometreye çıkartılması için çalışmalar başlatıldı.

RAPOR TAMAMLANDI
UKOME, hız sınırını 90 kilometreye çıkartabilmek için Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nden görüş istedi. Polis gerekli raporları düzenleyerek evrakları gönderdi. Uygulamanın önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlandı. Bu çalışma ile çevreyolunda trafik sıkışıklığının ve kazaların önüne geçilmesinin hedefendiği bildirildi.
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