Satacak arsa kalmadı

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Türkiye'de CHP belediyeciliğinin son örneği Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi oldu. CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç, hesapsızca yaptığı harcamalarla sadece belediyeyi değil, belediyeye iş yapan 13 firmayı da batırdı. Genç, belediyenin arsalarını yok pahasına sattı. Belediye imkanları ile yaptığı hastaneyi özel bir sağlık firmasına kiraladı.Başkan Genç'in 11 bin 715 metrekare alan üzerine inşa ettirdigi ve belediye kasasından 32 milyon lira harcama yapılan hastane kaynakların hesapsız harcandığı ilk proje oldu. 27 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 17 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı izolasyon ünitesi ve 27 yataklı hasta odası olmak üzere toplam 75 yatak kapasiteli hastanenin piyasa şartlarına göre 9 milyon liraya mal olması gerektiği ileri sürüldü. İlçe halkının paralarıyla yaptırılan hastanenin özel bir firmaya kiralanmasına yönelik tepkiler ise hala devam ediyor. İşçi maaşlarını ödeyemeyen ve esnafa olan borçları nedeniyle icralardan kurtulamayan Döşemealtı Belediyesi'nin CHP'li Başkanı, hem belediyeyi hem de firmaları batırdı. Borç batağına sürüklenen Başkan Genç, borçları ödeyebilmek için çareyi belediye arsalarını satmakta buldu. İlçenin geleceği olarak görülen Yeşilbayır, Çıplaklı ve Camili mahallerindeki 62 futbol sahası büyüklüğündeki toplam 374 dönüm arsanın satışı yapıldı. Buradan elde edilen gelirler çarçur edilerek borçların ancak bir bölümü ödendi.CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin 13 bin metrekarelik alana 2 bin 500 kişi kapasiteli 'müze konseptli' yaptırdığı caminin yapım bedeli de firmalara ödenmedi. İbadete geçen yıl açılan caminin yapımı için anlaşan firmalarının 5.5 milyon lira alacağı olduğu öğrenildi. Ödeme yapılmaması nedeniyle bazı firmaların haciz işlemleri başlattığı ileri sürüldü. Bazı firmaların ise Türkiye'de ilk kez bir camiye haciz işlemi yapılmasını uygun bulmadıkları için tahsilat yapabilmenin yollarını aradıkları ifade edildi.CUMHUR İttifakı Döşemealtı AK Parti Belediye Başkan adayı Emre Afacan, CHP'li rakibi Turgay Genç'i sert bir şekilde eleştirdi. Borçlar nedeniyle belediyenin işçi maaşlarını dahi ödeyemediğini söyleyen Afacan, "2014 seçimleri sonrasında belediyeyi 38 milyon borçla devraldı. Bu süreçten sonra yapılan yatırımlar tutarsızca oldu. Ada bazlarında arsalar satıldı ve yatırımlara ölçeksiz bir şekilde harcama yapıldı. Müteahhitlerin çoğu zarar etti" dedi. Organize Sanayi Bölgesi'nde 13 firmanın belediye yüzünden battığını iddia eden Afacan, "Belediyenin 106 tane icra dosyası var. Personel maaşları 3 aydır ödenmiyor. Seçim geliyor diye ara ara ödeniyor. Personel hem mutsuz, hem de evlerine ekmek getiremez halde" diye konuştu.DÖŞEMEALTI Belediyesi'nin bütçesinden fazlasını harcadığını söyleyen Emre Afacan, "Özel hastane işi belediye görevi değildir. Bin 100 metre kare alandaki hastane 16 milyon liraya yapılacakken, 26 milyon liraya yapılmış. KDV ve ek bütçelerle bu 40 milyon liraya çıkmış. Bu inanılmaz bir maliyet. Gençlik Merkezi hala bitmemiş durumda. 5 yıl boyunca belediyeye 660 milyon girdi var fakat yaklaşık 200 milyon borç görünüyor. Bunun hesabını vermeli" dedi.