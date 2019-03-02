Avrupa’nın en iyi tesisi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan AntalyasporAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki Almanya Konsolosluğu'nda düzenlenen törende, ödülünü Konsolos Wolfgang Wessel'den aldı.Wessel, törende yaptığı konuşmada,Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin, tasarımıyla 45 üyeli uluslararası jüriyi etkilemeyi başardığını ifade eden Wessel, "Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 1950'li yıllardan beri birçok farklı projeyi ödüllendiren konseyin, Antalyaspor tesislerini uzaklardan farkettiğini ifade eden Türel, "Her proje, bir öncekinin eksiklerini tamamlamaya yarıyor.Burada futbol oynayan uluslararasıBu ödülü yurt dışında bizzat bana takdim ettiler ama malum seçim kampanyamızın yoğunluğu nedeniyle Antalya'dan ayrılabilmek mümkün olmuyor" dedi. Türel, ödülü ANTEPE Genel Müdürü Bahadır Yantaç ve çalışma arkadaşları adına kabul ettiğini sözlerine ekledi.Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan tesisler, buraya gelen uluslararası futbolcular tarafından büyük beğeni alıyor.