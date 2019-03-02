Avrupa’nın en iyi tesisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, mimarisiyle Alman Tasarım Konseyince 'German Design Award 2019' ödülüne layık görüldü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki Almanya Konsolosluğu'nda düzenlenen törende, ödülünü Konsolos Wolfgang Wessel'den aldı.
45 JÜRİYİ ETKİLEDİ
Wessel, törende yaptığı konuşmada, tasarım ödülünün eşsiz ve seçkin tasarımlara verildiğini belirtti.
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin, tasarımıyla 45 üyeli uluslararası jüriyi etkilemeyi başardığını ifade eden Wessel, "Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler. Spor ayrıca gençlerin suça yönelmesini engelleme potansiyeline sahiptir
" diye konuştu.
UZAKLARDAN FARKEDİLDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 1950'li yıllardan beri birçok farklı projeyi ödüllendiren konseyin, Antalyaspor tesislerini uzaklardan farkettiğini ifade eden Türel, "Her proje, bir öncekinin eksiklerini tamamlamaya yarıyor. Yaptığımız projeyle Avrupa'nın belki de dünyanın en güzel tesislerinden birini hayata geçirdik.
Burada futbol oynayan uluslararası futbolcular gördükleri tesisler içerisinde en iyisinin Antalyaspor tesisleri olduğunu belirtiyor.
Bu ödülü yurt dışında bizzat bana takdim ettiler ama malum seçim kampanyamızın yoğunluğu nedeniyle Antalya'dan ayrılabilmek mümkün olmuyor" dedi. Türel, ödülü ANTEPE Genel Müdürü Bahadır Yantaç ve çalışma arkadaşları adına kabul ettiğini sözlerine ekledi.
ŞIK TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yapılan tesisler, buraya gelen uluslararası futbolcular tarafından büyük beğeni alıyor.