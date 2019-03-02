Çalıntı projeye suç üstü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaklaşan seçimler öncesi vaat yarışı kızıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in açıkladığı 359 projeye karşın, CHP'li rakibi Muhittin Böcek'in 77 proje açıklayabilmesi tartışma yarattı. Böcek'in vaatlerinin Türel'in projelerine olan benzerliği dikkat çekerken, katalogunda kullandığı görsel 'çalıntı' iddialarına neden oldu. CHP'li Böcek'in katalogunda yer alan 'Gazipaşa'dan Kaş'a 24 saat ışıl ışıl Antalya' isimli proje görselinde kullanılan fotoğrafın, Başkan Türel'in 4 Haziran 2018 Pazartesi tarihinde 'Ödüle Doymayan Belediye' başlıklı haberinde kullandığı görsel olduğu ortaya çıktı.Büyükşehir Belediyesi, 2015 Kasım ayında düzenlenen G-20 zirvesine katılan konuklara Antalya'nın güzelliğini göstermek amacıyla, 'Düden Şelalesi Aydınlatma Projesi' gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan ve dikkatleri çeken proje dünyanın en iyi tasarım konsept ve hizmetleri yarışması olan 'A'Design Competition & Award' yarışmasına katıldı. 'Düden Şelalesi Aydınlatma Projesi', 'Bridal Düden Waterfall' yani 'Gelinlik Giymiş Düden Şelalesi' adıyla katıldığı yarışmada 'En İyi Aydınlatma Tasarımı ve Ürünü' ödülü kazanmıştı. Böcek'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı proje tanıtım toplantısında açıkladığı 77 projenin bazılarının da Menderes Türel'in bugüne kadar Antalya'ya kazandırdığı projelerle olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.Türel'in, gelir düzeyi yüksek turistleri kente getirmek için yıllardır dile getirip projelendirdiği kent Kurvaziyer ve Yat Limanı Projesi, Böcek'in ilk sıradaki projeleri arasında yer aldı. Türel'in Kurvaziyer Limanı projesine CHP'lilerin karşı çıkmış olması da tartışmayı başka noktaya taşıdı. CHP'li Böcek'in 'Kültür, Sanat ve Sporla Bütünleşen Yeni Yaşam Alanı Projesi'nin de Menderes Türel'in Meltem Mahallesi'nde kuracağı Antalya'nın üçüncü Millet Bahçesi Projesi'ne olan benzerliği de dikkat çekti. Konu Antalya siyasetinde gündem yarattı.MUHITTIN Böcek'in katalogunda yer alan projelerinden 'Tarımsal Sulamada Elektrik Bedava Olacak' projesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2017 yılında hayata geçirildi ve 7 bin 500 çiftçi elektriği bedava kullanmaya başladı. 2019 sonrasında Antalya'da kooperatif ve birliklere üye olan yaklaşık 50 bin çiftçinin sulama suyunda elektriği bedava kullanması için çalışmalar devam ediyor.MUHİTTİN Böcek'in katalogda çalıntı görsel kullanması akıllara 2009 seçimleri öncesi CHP'li Mustafa Akaydın'ı getirdi. Akaydın'ın mega projesi olarak lanse edilen 'Üniversite Kenti Antalya' başlığında katalogda Sembol İnşaat'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı Han Çadırı'nın fotoğrafını kullanmıştı. Bu konu seuzun sure tartışılmıştı. Seçimi kazanan Akaydın ise yeni üniversitelerle ilgili bir girişimde bulunmamıştı.BÖCEK'IN amatör spora destek projesi ise Antalya'yı sporun başkenti yapmayı hedefleyen Türel tarafından ilk döneminden itibaren hayat buluyor. Amatör spor kulüplerindeki 8 bini aşkın amatör sporcuya malzeme desteği verildi, 19 ilçedeki 215 mahalle okulunda 10 bin öğrenciye 27 bin adet spor malzemesi desteği sağlandı. Böcek'in katalogundaki 'Eğitim, Spor ve Sanat' başlıklı projeleri arasında yer alan 'Antalyaspor Koleji' projesi de Başkan Türel'in 2017 yılında Antalyaspor'un 51. Yıl töreninde açıkladığı Antalyaspor Koleji için 100 dönümlük arazi tahsisi ile ilk adımı atılan proje olmuştu.CHP Antalya'nın adayı Böcek'in kopyalayıp çaldığı projeleri arasında 'Akıllı Kent Projesi' de var. Başkan Türel'in 2014 yılından sonra startını verdiği bu proje TÜRKSAT iş birliğinde 2017'de Türkiye'de ilk kez hayata geçirilmişti. Yine Böcek'in proje katalogunda 'Her İlçeye Arıtma Tesisi' projesi açıklamasında yazan "İlçelerimizdeki arıtma tesisi problemini çözeceğiz. Kaybetmiş olduğumuz Mavi Bayrakları yeniden dalgalandıracağız" ifadesi yer alması çalıntı ve yalan tartışmalarını gündeme getirdi. Türel'in 265 milyon liralık yatırımla şehre kazandırdığı 32 arıtma tesisiyle turizmin en büyük sermayesi denizi gözü korundu. Antalya 200 Mavi Bayrak ile Türkiye rekor kırdı.