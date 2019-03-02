BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 'Sezona Merhaba Buluşması' düzenlendi. Programda, turizm sektöründeki güncel gelişmeler paylaşılırken, 2019'dan beklentiler, yeni destinasyonlar ve gelecek yıl hedefleri de değerlendirildi. Eczacıbaşı Holding tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2019'un iyi geçeceğini, Türkiye'deki turizmde çift haneli büyümenin dünya ortalamasının üç katı olduğunu söyledi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise 'çok turist geliyor ama çok ucuz satıyoruz' tartışmasının artık bitmesi gerektiğini, her gelir grubundan turistin önemli olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Bu yıl 50 milyon turisti yakalamak ütopik bir hedef değil" dedi.