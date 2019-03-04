Damacana siyaseti

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylar projelerini açıklamaya başladı. AK Parti ve CHP adaylarının açıkladığı proje sayısı ve vizyon farkı dikkat çekti. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'nin Büyükşehir adayı Muhittin Böcek'in projelerinin zayıflığına dikkat çekerek, "Bizim Kepez Belediye Başkanımız 123 proje açıklarken, Büyükşehir Belediye Başkanımız 359 tane proje açıklarken Muhittin Böcek'in 5 yıllık dönem için 77 tane proje açıkladığını görüyorum. Bir taraftan adayımız Sayın Menderes Türel, 20 milyar bütçeli projeler vaat ederken, o damacana ile su satışı diyor Milletin aklıyla alay ediliyor. Sadece gülüyorum, utanç verici" şeklinde konuştu.Özellikle Böcek'in damacana ile su satışını kapsayan 'Halk Su' projesini eleştiren Taş, "Şuanda ASAT'ın musluklarımızdan akan ve evimizde kullandığımız suyumuz tertemiz düzenli olarak raporlar alınıyor. Bu su içilebilir bir su. Hatta doktorlarda ASAT'ın suyunu tavsiye ediyor. Bunlar belediyeyi kazanırlarsa suyu kirletip de millete arıtılmış su mu satacaklar?" diye sordu. Böcek'in başka bir vaadi olan turizm çalışanlarına ring servis projesine eleştiri yönelten Taş, tüm otellerin servisi olduğunu, vadedilen projelerin halka faydası olmayan vaatler olduğunu söyledi.2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Mustafa Akaydın dönemini hatırlatan Başkan Taş, "Akaydın bedava su vaadiyle geldi. Su fiyatları 3 katına çıktı. CHP zihniyeti ile birlikte Türkiye'nin pahalı suyunu Antalya'da kullandık. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu biz tam 5 yıl proje ve hizmet göremedik. Yine aynı kabusu görmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı. Akaydın dönemini 'fetret dönemi' olarak nitelendiren Başkan Taş, "Antalya 5 yılda maalesef 15 yıl geriye gitti. O dönem olmasaydı biz şuanda metro gibi büyük projeleri hayata geçirmiş olacaktık" dedi. Böcek'in hocasının da Akaydın olduğunu vurgulayan Taş, Muhittin Böcek'in Halk Süt gibi projelerin de Akaydın dönemi vaatleri arasında olduğuna dikkat çekti.ANTALYA genelinde 360 bin parti üyesi olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, sahada çalışan mahalle temsilcileri, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe ve teşkilatlarımızla sahada çalışan 27 bin gönlümüz var. Her mahallede ortalama 27 kişi var. Çalmadık kapı, sıkılmadık el ve almadık gönül bırakmıyoruz" dedi. 19 ilçede saha çalışması yaptıklarını söyleyen Taş, "Fethiye sınırına gittim, Mersin sınırına gittim, Konya sınırına gittim gittiğimiz her yerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetleri var. Menderes Başkanımızın 912 mahallede gönüllere dokunduğunu görüyoruz" diye konuştu.CHP ve HDP'nin gizli ittifak görüşmelerine değinen Taş, "Bu soru CHP il başkanına sorulduğunda masadakileri tanımıyorum gibi saçma bir açıklama yaptı. Zillet ittifakının kapalı kapılar ardında gizli pastane köşelerinde kirli pazarlıklar yaptığını tüm hemşerilerimiz gördü. Biz asla kirli pazarlıklar yapmadık. Cumhur İttifakı ile nasıl daha iyi hizmet ederizin hesabını yaptık" dedi.