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AK Parti’de kurucular buluştu

AK Parti İl Başkanı Taş, partinin kuruluşunda görev alan isimlerle buluştu

Giriş Tarihi: 5.3.2019
AK Parti’de kurucular buluştu
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partinin kuruluşunda yer alan İl Kurucular Kurulu ile bir araya geldi. Seçimler öncesi istişare yapan Başkan Taş, Antalya'nın artık AK Parti'nin kalesi haline geldiğini söyledi.

19 BELEDİYEYE DE TALİBİZ
AK Parti'nin yapılan son seçimlerde hep birinci parti olduğunu hatırlatan Taş, "Partimizin kuruluşunda yer almış, zor zamanlarda büyük gayretler göstererek hizmet sancağımızı bu günlere taşımış kurucularımız bunda büyük pay sahibi" dedi. 2002'de yüzde 21 olan oy oranının yüzde 40 seviyelerine çıktığını hatırlatan Taş, bunda sahada en iyi çalışan parti olmalarının etkisi olduğunu söyledi. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de konuşan İbrahim Ethem Taş, 12 ilçe ve büyükşehirde AK belediyecilik ile fark oluşturulduğuna dikkat çekerek, 19 belediyenin hepsine de talip olduklarının altını çizdi.
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AK Parti’de kurucular buluştu
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