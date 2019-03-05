Talanda yeni boyut

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1'inci dere sit alanı olan Yamansaz bölgesinde imar barışını fırsat bilen kişilerin talan girişimi devam ediyor. Daha önce SABAH Akdeniz'in defalarca gündeme taşıdığı bölgede sazlıklar içine kulübe, prefabrik ev ve gecekondu yapılaşmalar her gün artıyor.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün raporuna eklediği bölgede CHP'li Muratpaşa Belediyesi ise herhangi bir işlem yapmayarak adeta bu talana çanak tutuyor. Fırsatçıların son girişimi ise bölgeye fidan dikerek açtıkları alanlarla kendilerine tarla oluşturmak oldu. 'Kuş Cenneti' olan bölgede her gün kamyonlarla inşaat malzemesi taşınırken, derme çatma kaçak yapılar yapılıyor. Sit alanındaki sazlıklar kesilerek tarla açma girişimi de gecekondu ve konteyner işgaliyle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporlarında yer aldı. Ancak bu kaçak tarlalara da CHP'li Muratpaşa Belediyesi ses çıkartmadı.Süresi uzatılan İmar Barışı uygulamasında Antalya'da 144 bin 111 kişiye 'Yapı Kayıt Belgesi' verildi. Yapı Kayıt Belgesi alanların yapı alanı dikkate alınarak hesaplanan belge için şimdiye kadar 1 milyar 14 bin lira ödeme yapıldı. İmar Barışı'ndan faydalanan ilçeler arasında ilk sırayı 13.2 oranı ile Manavgat aldı. Kepez'deki oran ise 12.7 oldu. En az başvuru ise İbradı ilçesinde yüzde 0.3 oranı ile gerçekleşti.