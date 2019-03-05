Ters Ev’e yeni dekorasyon

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ANTALYA'NIN turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezona özel yeni iç tasarımıyla dikkati çeken Ters Ev'de çocuklar için özel alan yapıldı. 2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 300 binin üzerinde turisti ağırladı. Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, yeni dekorasyonuyla dikkati çekti. Ters Ev'in işletme müdürü Ayhan Bilal, açıldığı günden bu yana 6'ncı dekor yeniliğini yaptıklarını söyledi. İçindeki eşyaların ve tasarımın tamamen değiştiğini anlatan Ayhan Bilal, çocukları unutmadıklarının altını çizdi. Çocuklara yönelik vizyon odanın tamamlandığını söyleyen Bilal, "Gelinler, damatlar, çiftler aileler akın akın geliyor. Şehir dışından burayı görmeye gelen çiftler oluyor" diye konuştu.