Hedef 5.6 milyon Alman turist

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA 2016'da 6 milyon olan turist sayısı 2018'de 12 milyona ulaşırken, 2019 sezonuyla ilgili güzel haber ise Almanya pazarından geldi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) verilerine göre, geçtiğimiz yıla oranla bu sene Almanya'dan Türkiye'ye yapılan rezervasyonların sayısı yüzde 58 arttı. İspanya ve Yunanistan gibi turizm ülkelerindeki pahalılık, Avrupalı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesine neden oldu.Artıştan aslan payını Antalya'nın aldığını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yüzde 58 artışın turizmcileri umutlandırdığını belirtti. Antalya'da 2015'te 5.6 Alman turist ile rekor kırıldığını hatırlatan Ayık, 2018'de ise 3 milyon civarında Alman turistin geldiğini kaydetti. Ayık "Hedef 5.6 milyon rakamını yeniden yakalamak ve üzerine çıkmak. 2019'dan umutluyuz" dedi. Ayık, Şubat ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısının yüzde 49 arttığını hatırlatarak, istatistiklerin umut verdiğini söyledi.