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Destan filmi ’de çekiliyor

Bir bölümü ’de çekilmesi planlanan Mendilim Kekik Kokuyor filminin tamamına yakınının Akseki’de çekilmesine karar verildi

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Destan filmi Akseki’de çekiliyor
ÇANAKKALE Savaşları'na gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' sinema filmiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Filmin çekimleri için senaryo yazarı Kadir Bozkurt, yapımcı Kadriye Özden, yönetmen Hüseyin Özden, görüntü yönetmeni Erol Zurnacı, Akseki'de tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun tavsiyesi üzerine Akseki'de mekan araştırması yapan ekip, Akseki'nin tarihi yerlerini, düğmeli evleri ve tarihi kervan yollarını gezdi.

BÜYÜLÜ ATMOSFER
İlk etapta bir bölümünü Akseki'de çekmeyi planlayan ve tarihi dokudan etkilenen ekip, filmin tamamını Akseki'de çekme kararı. Akseki'nin bu sayede tanıtımı yapılacak.
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Destan filmi Akseki’de çekiliyor
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