Destan filmi Akseki’de çekiliyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇANAKKALE Savaşları'na gönüllü olarak katılan 15-16 yaşındaki gençlerin hikayesini anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' sinema filmiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Filmin çekimleri için senaryo yazarı Kadir Bozkurt, yapımcı Kadriye Özden, yönetmen Hüseyin Özden, görüntü yönetmeni Erol Zurnacı, Akseki'de tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun tavsiyesi üzerine Akseki'de mekan araştırması yapan ekip, Akseki'nin tarihi yerlerini, düğmeli evleri ve tarihi kervan yollarını gezdi.İlk etapta bir bölümünü Akseki'de çekmeyi planlayan ve tarihi dokudan etkilenen ekip, filmin tamamını Akseki'de çekme kararı. Akseki'nin bu sayede tanıtımı yapılacak.