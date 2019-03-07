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Rafting botları ‘Nevruz’a hazır

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Rafting botları ‘Nevruz’a hazır
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting sezonu, 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Geçen yıl 300 binin üzerinde tatilcinin rafting yaptığı kanyonda hedef 500 bin rakamına ulaşmak. Antalya'da, deniz- kum ve güneş üçlemesine alternatif tatilcilere adrenalin dolu anlar sunan rafting sezonu 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ile başlayacak. Nevruz Bayramı tatilinde Antalya'ya gelecek İranlı turistler, rafting botlarını kullanacak sezonun ilk turistleri olacak. İranlı turistler, Nevruz Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptı. Yaz-kış su sıcaklığının 5 derece olduğu kanyondaki işletmeler ise sezonun ilk tatilcilerini karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.
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Rafting botları ‘Nevruz’a hazır
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