Demre ve Kaş yatırıma doyacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Batı Antalya programında vatandaşlarla buluştu. Kaş'a bağlı Kalkan ve Kınık mahallelerini ziyaret eden Türel, Kalkan'da, AK Parti adayı Mutlu Ulutaş'ın seçim ofisini açtı. Kaş'a yaptığı ve yapacağı hizmetleri anlatan Türel, Kınık'a Türkiye'nin en büyük hal kompleksini kuracaklarını, çiftçinin sorunlarını da kuracakları Tarım Market'le çözeceklerini aktardı.Menderes Türel, daha sonra Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu'nun Köşkerler Mahallesi'ndeki mitinge katıldı. Projelerini anlatan Türel, "Noel Baba Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, sahil projesi, Muskar'ın içme suyu projesini yaptık. Şimdi de Yavu, Davazlar ve Gürses mahallerine hayat verecek sulama suyu projesinin temelini atıyoruz. İlk kez 600 metre yüksekliğe su çıkaracağız" diye konuştu.Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Türel, "Burs verdiğimiz öğrenci sayısını 10 binden 30 bine çıkaracağız. Sosyal kartla yardım yaptığımız aile sayısını 14 binden 30 bine çıkaracağız. 606 liradan başlayan taksitlerle 10 bin dar gelirliyi konut sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.