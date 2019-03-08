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Motosikletiyle ölüme sürdü

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Motosikletiyle ölüme sürdü
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Saraç (35), yaşamını yitirdi. Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, özel bankada çalışan Murat Saraç'ın kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosikletle Ayfer K.'nın (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten düşen Saraç ağır yaralandı.

BAŞINDA KASK YOKTU
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Saraç'a müdahale ederek Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Murat Saraç hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında Murat Saraç'ın başında kask olmadığı kaydedildi. Otomobil sürücüsü Ayfer K. gözaltına alındı.
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Motosikletiyle ölüme sürdü
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