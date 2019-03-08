Turizmde umut Almanya’da

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'DA dünyanın en büyük turizm fuarı olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na çıkarma yapan Antalya heyeti, umutlu dönüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki heyette, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erhan Yağcı ve çok sayıda turizm sektör temsilcisi yer alıyor.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da Türkiye stantlarını gezerek sektöre destek verdi. 2019'la ilgili umutlu konuşan Ersoy, erken rezervasyonlarda Almanya pazarında yüzde 58 oranında artış olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu da Alman turist sayısında altın sezon olan 2015 rakamlarının üzerine çıkılacağını söyledi. Karaloğlu, Antalya standında kurulan mini golf sahasında atış yaptı. Davut Çetin de 2018'de 14 milyona yaklaşan turistte aslan payının 4.6 milyon ile Rusya'nın olduğunu hatırlatarak, Antalya'nın Alman pazarında potansiyelin gerisinde olduğunu vurguladı.