AK Parti Muratpaşa için işi sıkı tutuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in seçim çalışmalarına destek vermek için Antalya'ya geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Mahir Ünal, yıllardır Enç ile beraber çalıştıklarını söyledi. Enç'in açıkladığı projelerini beğendiğini söyleyen Ünal, "Antalya'ya kendini adamış Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Gökçen Enç'in Muratpaşa'da güzel hizmetlerin olacağına inanıyorum" dedi. Gazetecilerin Antalya'nın anketlerdeki durumunun sorulduğu Ünal, "Antalya'da şuan iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

EŞİTSİZLİK GİDERİLECEK

Gökçen Özdoğan Enç de, arkalarında inanmış bir kadro olduğunu söyledi. Enç, "Muratpaşa'da mevcut kazanımları koruyarak bütün ilçede hizmeti eşit şekilde dağıtmayı planlıyoruz. Muratpaşa'da bir eşitsizlik var, biz bunu gidereceğiz. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Muratpaşa'yı beraber oluşturacağız" dedi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa'nın AK Parti için çok önemli olduğunu ve kazanılması gereken yerlerden biri olduğunu belirtti. 19 ilçede seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Taş, amaçlarının seçime kadar çalınmadık kapı bırakmamak olduğunu söyledi.