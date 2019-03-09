Akrep yenilendi

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ntalyaspor, sözleşmesi bu sezon sona erecek 4 futbolcunun sözleşmelerini yeniledi. Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen golcü oyuncu Souleymane Doukara ile sözleşme 2021 yılına kadar uzatıldı.Senegal asıllı Fransız oyuncutakımın gol yükünü adeta tek başına taşıdı. Ankaragücü maçında yedek olan Doukara'nın, Galatasaray maçında ilk 11'deki yerine geri dönmesi bekleniyor. SKORA KATKILARI BÜYÜKKırmızı-beyazlı futbolcular Serdar Özkan ve Hakan Özmert ile 2020 ve Ferhat Kaplan'la da 2022 yılına kadar sözleşmelerin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Hakan Özmert de bu sezon 4 asist yaparak, takımda en çok asist yapan isim oldu. Özmert ayrıca 3 de gol atarak, toplamda 7 gole katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu Serdar Özkan da 2 gol 1 asiste imza attı.