Genç boksörler madalya peşinde

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Marmaris'te 11-17 Mart tarihleri arasında yapılacak Yıldız Erkekler Boks şampiyonasında 52 kg'da mücadele edecek Burdur Spor Lisesi Öğrencileri Ahmet Faruk Kılıç ve 60 kg'da mücadele edecek Hikmet Topal, antrenörleri Merdane Bağrıyanık nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. BÜYÜK DESTEKKılıç ve Topal'a antrenmanlarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) son sınıf öğrencisi, Fenerbahçe Kulübü Boksörü, 2010 Üst Minikler, 2012 yıldızlar Avrupa Şampiyonu, 2014 Gençlik Olimpiyatları üçüncüsüKılıç ve Topal antrenmanlarında Adem Furkan Avcı'nın tecrübelerinden faydalanıyor. Ahmet Faruk Kılıç ve Hikmet Topal da hedeflerinin sıkletlerinde şampiyon olarak milli takıma seçilmek olduğunu belirtti.