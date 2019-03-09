Manavgat’ta istihdam fuarı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat ilçesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Manavgat'ta İş Var" fuarının açılışında, Antalya genelinde turizmin 12 aya yayılabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Belek bölgesinde bunu başardıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bunu şimdi Alanya da başarmaya başladı. Manavgat'ta da turizmi 12 ay yaymak için çalışıyoruz. Spor tesisleri ve golf sahalarıyla birlikte 12 aya yayabileceğiz" diye konuştu.

ANTALYA ÖRNEK OLDU

Bunun için şehrin kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bunun için Manavgat'ın bağlantı yollarını çok iyi hale getiriyoruz. Köprülü kavşaklar trafiği önemli ölçüde rahatlattı." diye konuştu. İzmir'in Antalya gibi olmak istediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen sezon Antalya'ya 19 milyon turist geldi, İzmir'e ise sadece 1 milyon 40 bin turist gelmiş. Antalya'ya 16 yılda 40 milyar lira kaynak ayırdık. İzmir'e son 6 yılda aktarılan kaynak 67 milyar. Buradaki sıkıntı devlet yatırımlarından değil yerel yönetimlerinden" dedi.



TERÖR GÖNDERMESİ

AYDIN ve Muğla'nın da aynı şekilde kendilerini kıyasladıkları Antalya gibi olmak istediğini belirten Çavuşoğlu, CHP'li belediyelerce yönetilen İzmir, Aydın ve Muğla'nın ortak özelliklerinin kanalizasyonun denize akması, yolların çok kötü olması ve çöp toplama sorunu olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'ndaki 2 partinin kendi adaylarını belirlediğini belirterek, "Başka ittifaklarla aramızdaki fark, bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven 2 parti belirledi" diye konuştu.