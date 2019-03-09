Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Parkeden taraftara çağrı geldi

Parkeden taraftara çağrı geldi

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Parkeden taraftara çağrı geldi

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı yarın saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Antrenör Fatih Işık, zorlu karşılaşmada taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN
Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, "Çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Öncelikle taraftarlarımızın 'Parkenin Akrepleri'ni salonda yalnız bırakmamasını istiyoruz. Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Savaşarak ciddi bir mücadele örneği gösterip hedefimize adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ
Geçen hafta deplasmanda 28-27 kaybedilen Selka Eskişehir HSK karşılaşmasına değinen antrenör Fatih Işık, "İlk yarıda 1 farklı üstünlükle, soyunma odasına önde girmeyi başardık. İkinci yarıda İbrahim'in kırmızı kartla oyun dışında kalması, hemen arkasından Emre'nin de kırmızı kart görmesi ve maç boyunca almış olduğumuz 12 tane iki dakika cezası oyun planımızı bozdu" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Parkeden taraftara çağrı geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN