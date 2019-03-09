Parkeden taraftara çağrı geldi

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadelesini sürdüren CIP Travel Antalyaspor erkek hentbol takımı yarın saat 15.00'te Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Antrenör Fatih Işık, zorlu karşılaşmada taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN

Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, "Çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Öncelikle taraftarlarımızın 'Parkenin Akrepleri'ni salonda yalnız bırakmamasını istiyoruz. Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Savaşarak ciddi bir mücadele örneği gösterip hedefimize adım adım ilerleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ

Geçen hafta deplasmanda 28-27 kaybedilen Selka Eskişehir HSK karşılaşmasına değinen antrenör Fatih Işık, "İlk yarıda 1 farklı üstünlükle, soyunma odasına önde girmeyi başardık. İkinci yarıda İbrahim'in kırmızı kartla oyun dışında kalması, hemen arkasından Emre'nin de kırmızı kart görmesi ve maç boyunca almış olduğumuz 12 tane iki dakika cezası oyun planımızı bozdu" diye konuştu.