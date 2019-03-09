Polisler kaza yaptı: 4 yaralı

Burdur'da göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı. Kaza, Burdur şehir merkezi Ali Kemal Erdem Bulvarı Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Burdur şehir merkezinden Tefenni istikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağı'na geldiğinde Tefenni istikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Ö. yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kavşakta meydana gelen kazada trafik polislerinin ilk yardımına adliyede çalışan arkadaşları koştu. Kazada 2 Bölge Trafik ekip memuru ile hususi araç şoförü Ömer Ö. ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk etti. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kaza yerine gelerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.