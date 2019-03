Akrepler iddialı

Süper Lig'in 25.haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Antalyaspor, maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı beyazlıların başarılı futbolcuları Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, ve Fredy A Spor'un sorularını cevapladı. İYİ FUTBOL İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında alınan yenilginin kendilerini üzdüğünü söyleyen genç oyunculardan Doğukan Sinik, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Doğukan, "Sahada her şey eşit olacak. Sezonun ilk yarısında 40 maç kaybetmeyen Beşiktaş'ı evinde yenmiştik. Kaybetmeyelim dediğimiz maçları kazandık. Mutlaka kazanmamız gereken maçlarda da puan kaybı yaşadık. Galatasaray maçına da puan ya da puanlar için değil de iyi futbol oynamak için çıkalım diyorum. Biz deplasmanda daha çok puan topluyoruz" dedi. İLK 15-20 DAKİKA ÖNEMLİ

Antalyaspor'un deneyimli ismi Hakan Özmert ise Galatasaray'a karşı iyi hazırlandıklarını ve ilk 15-20 dakika dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Hakan, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Sezonu daha iyi bir yerde bitirebilmek için mücadele ediyoruz. Her maçın kendine göre zorluk derecesi var. Ancak Galatasaray kendi evinde çok baskılı oynuyor, özellikle ilk 15-20 dakika. Biz bu süreyi iyi savunma yaparak ve topu ayağımızda tutarak atlatabilirsek istediğimiz sonucu alırız. Hedefimiz her maçı kazanmak" diye konuştu.



TAKİP EDİLMEK GÜZEL

KARIYER planlaması ile ilgili olarak da konuşan Doğukan, "Hocam bu sezon bana şans verdi ve bunu iyi değerlendirmek istiyorum. İlk hedefim buradaki insanlara layık olmaz. Futbolcunun başka takımlar tarafından takip edilmesi iyi bir şey ama ilk hedefim bu sezon Antalyaspor'u en iyi yere taşımak olacak" diye belirtti.



ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ

ANTALYASPOR'UN devre arasında Belenenses'ten transfer ettiği Fredy Ribeiro, yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Galatasaray maçının zorlu geçeceğini söyleyen Fredy, "İlk yarıda takım çok iyi bir performans sergilemiş. İkinci yarıda biraz da fikstürden dolayı zor maçlar olduğu için bundan dolayı sonuçlar gelmemiş olabilir. Galatasaray maçıyla birlikte bu çıkışı tekrar başarmak istiyoruz. Zaten deplasmanda da iyi oynuyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor ama yeniden çıkış yakalamak için bu maça çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.