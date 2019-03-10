Evlat acısı yıktı

Antalya'da yaşanan hortum felaketi sırasında kayboluşunun üstünden 45 gün geçen üniversite öğrencisi Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINDA

Üniversiteli kayıp Buse'nin babası Ahmet Acar, evinde rahatsızlanarak, Kemer ilçesindeki bir hastaneye başvurdu. Buradaki tetkiklerin ardından Acar, Antalya Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Acar'ın, ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Ayla Akkın'ın eski eşi Ahmet Acar'ın yanında olduğu öğrenildi.

GÜNLERCE BEKLEDİ

Ahmet Acar'ın yakınları, acılı babanın sağlık durumunun iyiye gittiğini, stres kaynaklı mide kanaması geçirdiğini belirtti. Pazartesi günü taburcu olması beklenen Ahmet Acar'ın tek isteğinin kızının cansız bedenin çıkarılması olduğu ifade edildi. Acar, kızının arama çalışmalarını günlerce Agva deresi ve deniz kenarında bekleyerek takip etmişti. Buse'nin kaybolduğu anda yanında olan annesi Ayla Akkın'ın eski eşi Ahmet Acar'ın yanında olduğu öğrenildi.