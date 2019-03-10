Kültür karnavalı

Kepez Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde açıldı. Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Geçen yıl bu kongre merkezinde 380 binden fazla kitap severi ağırladık. Bu yıl 200'ün üzerinde yayınevi 150'nin üzerinde imza günü ve söyleşi ile birlikte sadece bir kitap fuarı yapmıyoruz. 10 gün boyunca çok farklı bir kültür sanat etkinliğini şehrimize kazandırıyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Kepez Kitap Fuarı'nın kapıları kitap severlere açıldı. Açılışın ardından fuarı gezen Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kitap kumbarasına kitap attı.

ÜNLÜ YAZARLAR GELIYOR

Kepez Belediyesi, her yıl yeşil alan miktarını çoğaltarak sahip çıktığı, çevreci belediyecilik anlayışını bu yıl Kitap Fuarı'na da taşıdı. Fuardan kitap alan kitapseverler adına Kepez Belediyesi 1 portakal fidanı dikerek, portakal bahçesi oluşturacak. 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Fuara bir çok ünlü yazar katılıp okuyucularla buluşacak.