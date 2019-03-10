Manavgat’a vizyon projeler

Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanlarının 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyerek yalana sarıldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün, 50 projesinin yer aldığı tanıtım toplantısına katıldı. Gülşen'in konseri ile toplantı bayram havasına dönüştü. Belediye Başkan adayı Öz'ün projelerini beğendiğini ifade eden Çavuşoğlu, Öz'ün projelerinin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

HER ŞEY MANAVGAT İÇİN

İlçenin mevcut CHP'li belediye başkanının, "Çavuşoğlu, yolları ve kavşakları buradan hızlı geçebilmek için yaptırıyor" dediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz, çok şükür gitmek isteğimiz her yere hızlı gidiyoruz. Biz, bu hizmetleri Manavgatlılar ve buraya gelen misafirlerimiz için yapıyoruz. Hızlı tren projemizle Eskişehir ve Konya üzerinden hızlı tren gelecek. Yat limanı projemizle turizmi 12 aya yayma hedefine biraz daha ulaşacağız. Böylece artık Manavgat denizden de ulaşılabilir olacak" dedi. Çavuşoğlu, "Hizmet üretemeyen CHP'li belediye başkanları 'Hükümet bizi engelliyor, destek olmuyor' diyorlar. Bu doğru değil, yalan. Hiçbir belediyeyi engellememiz söz konusu değil. Manavgat Belediyesi bugüne kadar ne istediyse yaptık. Şelaleyi verdik, ne zaman kredi istediyse aldı. Bu engelleme söylemi doğru değil" diye konuştu.

TIP FAKÜLTESİ AÇILACAK

Yüksekokul ve fakülte bulunan ilçeye bir de devlet üniversitesi kuracaklarını aktaran Çavuşoğlu, 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin yanına üniversite kurulduktan sonra tıp fakültesinin ekleneceğini bildirdi. İlçeye doğal gaz getireceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, golf sahaları kurup turizmi çeşitlendireceklerini anlattı.



MANAVGAT'A ÇAĞ ATLATACAK

CUMHUR İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz ise, Manavgat Şelale Üniversitesi, Manavgat Büyük Kent Meydan Projesi, Manavgat Kongre ve Fuar Merkezi, Çocuk, Gençlik ve Sanat Akademisi, Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Açık ve Kapalı Spor Kompleksi, Manavgat Girişimcilik ve Teknoloji Atölyesi, Manavgat Meslek Akademisi, Titreyengöl Çevre Düzenlemesi, Kadın ve Çocuk Sosyal Yasam Merkezi, Emekli Hobi Bahçesi, Manavgat Belediyesi Düğün Salonu, Oymapınar Tabiat Parkı Projesi, Sorgun Doğa Parkı, Manavgat Sahil Düzenlemesi, Sosyal Konut Projesi başta olmak üzere 50 projesini tek tek tanıttı.