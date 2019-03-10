Üreten kadınlar şenlikte buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi üreten kadınlar için 8 Mart Kadınlar Günü Şenliği düzenledi. Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydanı'nda başlayan şenlikte yöresel lezzetlerden, hediyelik eşyaya kadar çok sayıda ürün satışa çıktı. 3 gün sürecek etkinlikte kurulan 220 stantta ASMEK ve Aile Eğitim Merkezi kursiyerleri, kadın kooperatifleri, dernekler, STK'lar, kadın platformlarından birçok kadın, ürettikleri el emeği, göz nuru ürünleri satarak, bütçelerine katkı sağlayacak.

İRANLI KADINLAR

Şenlikte ayrıca sokak sanatçıları, bando gösterileri ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı konserleri gerçekleşecek. Şenlikte, Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar da yer aldı. Şenlikte ürünlerini sergileyen İranlı Lale Farokhneja, "Antalya'da olmaktan çok mutluyuz. İranlı kadınlar olarak bizde ürünlerimizi burada sergiliyoruz" dedi.