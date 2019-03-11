Akvaryum sezona hazır

Antalya Akvaryum, yaz sezonunu için gün sayıyor. 5 milyon litre ana tank kapasitesi, 250 farklı türden 10 binin üzerinde balık popülasyonu ile dikkat çeken Antalya Akvaryum'a, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu pazarından yoğun turist bekleniyor. 2018'de 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Antalya Akvaryum'da, 250 türde, 10 binin üzerinde balığın yaşadığı akvaryumda bakım ve yenilenme çalışmaları tamamlandı.

KUM KÖPEKBALIKLARI

2012 yılında açılan, geçen süre içerisinde binlerce ziyaretçinin gezip gördüğü akvaryuma, yeni tür balıklar ekleniyor. Son olarak Hollanda'dan özel bir çalışma ile getirilen 2 metre boyundaki iki kum kaplan köpekbalığı, akvaryumda yerini aldı. Görünümleri ve yaşam tarzlarıyla akvaryumun parlayan iki yıldızı olarak ifade edilen kum kaplan köpekbalıkları, diğer balık türleriyle birlikte yaşıyor.