Bunun hesabını verin

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Türkiye'nin bir çok yerinde CHP belediyelerinde yaşanan beceriksizliklere bir yenisi de CHP'li Antalya Muratpaşa Belediyesi eklendi. Vatandaşa günlük 500 ton asfalt sözü veren CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin, mahalleleri asfaltlarken kota doldurmak için 8 santim olması gereken asfaltı 50 santimetre yaptığı ortaya çıktı. Devletin milyonlarca lirası çarçur edildi. İş bilmezlik sonucu yolların kodu bozuldu, kaldırımla yol aynı seviyeye geldi. CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal'ın yeni dönem seçim kataloğundaki 'Yollarımıza İyi Bakıyoruz' başlığı ise dikkat çekti.Skandal asfaltlama çalışmasını, Muratpaşa Belediyesi'nde geçen yıl işten çıkartılan Mehmet Ali Şahin belgeledi. 2018 yılında Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı eleştirdiği gerekçesiyle işten çıkartılan Şahin, yaşanılan duruma fotoğrafladı. Şahin, "500 tonluk kotayı doldurmak için aynı bölgeye 5-6 kat asfalt attığımız oldu. Bu da 50 santimi buluyordu. Bunun yanlış olduğunu söyledim ama dinlemediler" dedi.İşten çıkartılan Mehmet Ali Şahin, CHP'li Muratpaşa Belediyesi ile ilgili ciddi bir iddiada daha bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama işlemlerinde kullanılmak amaçlı mucur ihalesine çıkıldığını anlatan Şahin, "2015 yılında yapılan ihalede firma ile anlaşmalı olarak mucur yerine 20 bin tondan daha fazla çamur alındı. Ciddi bir bedelle yapılan ihalede kamu zarara uğratıldı" ifadelerini kullandı.YAPILAN çalışmanın maliyeti artırdığını ifade eden Şahin, normalinde Avrupa standartlarında 12-15 santimetre arasında asfalt kalınlığı olması gerektiğini anlattı. Kaldırım seviyesini geçen asfalt için tekrar kaldırımların yenilendiğini vurgulayan Şahin , "Günlük 5-6 sefer asfalt atacaksınız talimatı verildi. İşçiler bu işlemi bitirmeden evlerine gidemiyordu. Asfalt kalınlığı çoğu kez kaldırımın üzerine çıkıyordu. Kot hesaplayan yok, kontrol hiç yok. Bu çalışma nedeniyle yağmurlarda su baskını riski arttı. Belediyenin paraları çarçur edildi" diye konuştu.CHP'LI Muratpaşa Belediyesi'nin 50 santimetreye yakın asfalt serme işleminin uygulandığı mahalleler Yıldız, Şirinyalı, Memurevleri ve Sedir olarak göze çarptı. İlçedeki bu mahallelerde asfaltın kaldırım seviyesinde olduğu çıplak gözle görülebiliyor. Kot seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu bölgelerde yağmur suyu drenajlarının yenilenmemesi halinde su baskını riski de artıyor.