Dev adamlar geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada ilgiyle izlenen ve en güçlü sporcuların yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Serisi'ne bu yıl Alanya da dahil oldu. Yıl boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan Strongman Champions League yarışlarıve 1 milyar izleyiciye ulaşıyor.Alanya Strongman ayağı 19- 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Strongman 2019 Dünya Serisi'nin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacak. ABirbirinden güçlü 12 sporcu, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. SCL Komitesi tarafından hazırlanan birinci tanıtım posterindeve Türkiye'deki yarışları heyecanla beklediğini belirtti.