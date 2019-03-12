Dev adamlar geliyor

Dünyada ilgiyle izlenen ve en güçlü sporcuların yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Serisi'ne bu yıl Alanya da dahil oldu. Yıl boyunca farklı ülkelerde 16 yarıştan oluşan Strongman Champions League yarışları 112 ülkede televizyondan düzenli olarak yayınlanıyor
ve 1 milyar izleyiciye ulaşıyor.
TÜM DÜNYA İZLEYECEK
Alanya Strongman ayağı 19- 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Strongman 2019 Dünya Serisi'nin üçüncü yarışı olarak takvimde yer alacak. Alanya yarışları da tüm dünyada yayınlanacak.
Birbirinden güçlü 12 sporcu, insanoğlunun sınırlarını zorlayan yarışlarda puan almak ve ligdeki yerlerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. SCL Komitesi tarafından hazırlanan birinci tanıtım posterinde Hollanda'nın en güçlü adamı Alex Moonen gönüllü olarak yer aldı
ve Türkiye'deki yarışları heyecanla beklediğini belirtti.