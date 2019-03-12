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Süper Lig'in 25. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup edenTeknik direktör Sergen Yalçın, çok daha kolay kazanabilecekleri müsabakadasöyledi. Yalçın, enteresan bir maç oynadıklarını ama iyi macadele ettiklerini ve kazanmanın çok önemli olduğunu ifade etti.Sahalarında oynadıkları müsabakaları kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Yalçın, "İki penaltıyı kaçırdık, bir tanesini attık. Karşılaşmanın son bölümünde sıkıntı yaşadık. Bu tür maçlarda skor 2-1 olunca bilinçsizce gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli 3 puan aldık. Kazanmak önemliydi. Takımın performansından memnunum" dedi.Papiss Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasını da değerlendiren Sergen Yalçın, bu oyuncunun daha önce de penaltı kaçırdığını hatırlatarak, "Biz de penaltılara Welinton'u, ikinci penaltıcımıza da Ozan Tufan'ı yazdık. Ama Cisse, Premier Lig'de oynayan, tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı. Biz de izin verdik, kaçırdı. Sonra bir daha sorumluluk aldı, onu da kaçırdı. Belki kazandığımız için bu durum çok öne çıkmayacak. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek ki mental olarak hazır bir oyuncu" diye konuştu.