Şiddet davasında gecikmeli duruşma

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA cezaevinden kaçıp, yatakta birlikte yakaladığını öne sürdüğü eşi Sultan Uluışık (27) ile Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) öldürdüğü öne sürülen Sedat Uluışık (37), olaydan önce eşinin açtığı davada mahkeme karşısına çıktı. Sedat Uluışık'la ilgili 'basit yaralama', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla birden fazla kişi ile yağma' suçlamaları var. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sedat Uluışık, suçlamaları reddetti. Dinlenen tanıklar ise Sedat Uluışık'ın eşini darbettiğini iddia etti. Duruşma ertelendi.Kepez'de boya ve sıva işi yapan Sedat Uluışık, 2 çocuğunun annesi eşi Sultan Uluışık'a defalarca şiddet uygulayınca tutuklandı. Dalaman Açık Cezaevi'nden 3 Aralık 2017'de firar eden Sedat Uluışık, iddiaya göre annesiyle yaşayan eşinin evinde, onu Mehmet Sabir Öztoprak ile aynı yatakta gördü. Mutfaktan aldığı bıçakla hem eşini, hem de Öztoprak'ı bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak teslim olan Sedat Uluışık hakkında çifte cinayet gerekçesiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.