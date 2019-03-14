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Milli şair anıldı

İstiklal Marşımızın yazarı Ersoy, Burdur’da düzenlenen törenlerle anıldı. ’da ise bisikletliler bayrak açıp marşımızı okudu

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Milli şair Mehmet Akif anıldı
İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kutlandı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy ile özdeşleşen Burdur, kutlamaların merkezi oldu. Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.

ÖDÜLLER VERILDI
Ersoy'un hayatının anlatıldığı ve şiirlerinin okunduğu etkinlikte ilk ve orta dereceli okul öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Şıldak tarafından verildi. Daha sonra Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Milletin Sesi Mehmet Akif' konulu oratoryo sergilendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ise 'Mehmet Akif'i Anlamak ve İstiklal Marşı' adlı konferans düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Bu dönemde Akif'i tanımaya çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.
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Milli şair Mehmet Akif anıldı
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