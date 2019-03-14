Paşanın Melekleri dokuzda dokuz yaptı

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Osmangazi Belediyespor'u 29-41 yenerek Süper Lig'de üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. İlk yarıyı 14-19 üstünlükle kapatanMuratpaşa Belediyespor, Valeriia Baranik ve Yasemin Şahin'in etkili oyunuyla farkı arttırmayı başardı., kaptan Yeliz Özel de 6 gol attı. Paşanın Melekleri bu galibiyetin ardından ligde puanını 26'ya yükselterek 2' nci sıradaki yerini korudu