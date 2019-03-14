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Paşanın Melekleri dokuzda dokuz yaptı

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Paşanın Melekleri dokuzda dokuz yaptı
MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Osmangazi Belediyespor'u 29-41 yenerek Süper Lig'de üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. İlk yarıyı 14-19 üstünlükle kapatan Paşanın Melekleri, ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Muratpaşa Belediyespor, Valeriia Baranik ve Yasemin Şahin'in etkili oyunuyla farkı arttırmayı başardı. Baranik ve Şahin 7'şer golle takımın en skorer oyuncuları olurken, kaptan Yeliz Özel de 6 gol attı. Paşanın Melekleri bu galibiyetin ardından ligde puanını 26'ya yükselterek 2' nci sıradaki yerini korudu
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Paşanın Melekleri dokuzda dokuz yaptı
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