Aslıhan Kocapınar üst geçidi hizmete girdi

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Antalya'da geçtiğimiz 14 Kasım akşamı kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken hayatını kayseren Aslıhan Kocapınar'ın adı verilen üst geçit açıldı. Olay, C.D.'nin kullandığı 07 ADE 243 plakalı otomobilin çarpması sonucu Akdeniz Üniversitesi İç Mirarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar hayatını kaybetmişti. Aslıhan Kocapınar'ın ardı verilen geçit sessiz sedasız hizmete gidi.Kocapınar'ın ölümün ardından arkadaşlarıolayın olduğu yere karanfil bırakarak "Aslıhanlar ölmesin, üst geçit yapılsın" diye yürüyüş yapmıştı. Ünivresiteyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'de öğrencilere üst geçit sözü vermişti.Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandı. Üniversite yönetimi de bu gelişme üzerine Kültür Mahallesi kavşağına yakın olan kuzey kapısını giriş ve çıkışa kapattı. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri üst geçidin hizmete girmesinin ardından Başkan Türel'e teşekkür etti. Öğrenciler, "Başkan Türel söz verdiği gibi mümkün olan en kısa sürede üst geçidin yapılmasını sağladı. Bize de bilgi verdi. Günde ortalama 15 bin öğrenci burayı kullanıyoruz. Başkan Türel'e yürekten teşekkürler" diyerek memnuniyetini dile getirdi.