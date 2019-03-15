Bu dönem Aksu için milat oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı AK Partili Halil Şahin, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçede milat yaşandığını söyledi. Aksu'da bir şehir planlandığını kaydeden Halil Şahin, "Şehirleşme planlamadan geçer, planlama bitmezse ne mülkiyet sorununu çözebiliyoruz ne de şehir oluşturabiliyoruz. EXPO 2016 sayesinde raylı sistem, köprülü kavşaklar ve Aksu çayı ıslahı gibi önemli hizmetleri ilçemize getirdik. Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte hareket ederek Çalkaya sorunu gibi çözülemeyen sorunları çözdük" diye konuştu.Göreve geldiğinde ilçede 6 park bulunan Aksu'ya 54 yeni park kazandırdıklarının altını çizen Şahin, "Aksu'da 7 kapalı pazarı bitirip hizmete açtık. Asfalt çalışmasına ağırlı verdik. Her mahalleye hizmet götürdük. Yaptığımız çok iş var ama yapacak da çok iş var" şeklinde konuştu. Okul bölgesi, terminal ve spor kompleksi gibi projelerde de yol aldıklarının altını çizen Şahir, "Dönemimizde emlak değerleri arttı, Aksu'da imarı biten yerlerde arsaların değeri arttı. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.KENDILERINDEN önceki dönemle kendi dönemlerini kıyaslayan Şahin, "Yıllardır Aksu'nun siyaseti hastane üzerine kurulurdu. Ben 35 yıldır Aksu'da eczacıyım, 35 yıldır hastane konuşulur. Bizim dönemimizde 300 yataklı hastanenin yapımına başlandı. Demek ki yapmak isteyince yapılabiliyormuş" dedi. Aksu siyasetinin bir diğer konusunun da Macun Deresi olduğunun altını çizen Şahin, "Bu konuyu herkes konuşurdu ama bir şey yapmazdı. Gelir gelmez ilk işimiz Macun Deresi sorununu çözmek oldu. Hükümet Konağı ve Kent Meydanı projesini hazırladık" dedi.