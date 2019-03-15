BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Isparta ve Burdur'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) düzenlediği 'İhracatın Yıldızları' ödül töreninde ihracat yapmak için 1 yıl boyunca büyük emekler veren 25 sektörde 100'ün üzerinde firma temsilcisi onurlandırıldı. Geceye Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Milletvekili Atay Uslu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.BAİB Başkanı Hakkı Bahar, kurulduğunda 3 sektörde faaliyet gösteren birliğin, bugün 25 sektörde 7 binin üzerinde üyeye hizmet verdiğini söyledi. İhracat yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Bahar, bölge ihracatının 1 milyar 755 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade etti.