Burdur İrem’e ağlıyor

Burdur'da iki gün önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 13 Mart tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi.

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan inşaat mühendisliği 1'nci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Akkaya, yaşam mücadelesini hastanede kaybetti. Akkaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Akkaya'nın (19), bir hafta önce sosyal medya hesabından 'Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı dikkati çekti.