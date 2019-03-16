Hainliğin ‘gri’ kanıtı

CHP'nin Kepez listesinde yer alan BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın elebaşı Öcalan'a özgürlük mitingine katıldığı belirlendi. Terör destekçisinin kardeşinin de gri listede arananlar arasında olduğu ortaya çıktı.

EYLEMLERE KATILDI

CHP'den Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın 15 Şubat 2014'te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz" diye konuşma yaptığı da tespit edildi. Eylemde, Türkçe ve Kürtçe sloganlar atan 150 kişilik gruba Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji Serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attırmıştı

KUMBUL YALANLAMIŞTI

Antalya'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri bir pastanede gizlice buluşmuş ve bunu SABAH Akdeniz fotoğraflarla kamuoyuna duyurmuştu. HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kaya, HDP Antalya İl Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi Üyesi Aydın Çetinkaya'nın yer aldığı 'Kirli İttifak' buluşmanın SABAH Akdeniz'de yer almasından sonra CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti. Bu görüşme sonrasında CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıkmıştı.

BULDAN DOĞRULUYOR

PKK yandaşı Karaağaç'ın Antalya'daki adaylığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, yaptığı mitinglerde, "Büyükşehir ve bazı ilçelerde 'Adayımız yok' diye kimse kaygılanmasın. Belediye meclis üyelikleri dahil bütün ilçelerimizde ve büyükşehirde meclis üyelerimiz, sizlerin göndereceği ve temsil edeceği arkadaşlarımız olacak" konuşmasını akıllara getirdi.

KARDEŞİ GRİ LİSTEDE

PKK'LI terörist için kurulan taziye çadırında gözaltına alınan CHP meclis üyesi adayının PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer alıyor. PKK/KCK terör örgütünün sözde komutanlarından biri olarak bilinen Karaağaç'ın fotoğrafının altında, 1960 yılı Kurtalan doğumlu olduğu belirtiliyor.



DESTEĞİ KAYA AÇIKLADI

ATV ve SABAH Akdeniz'in ortaya çıkardığı 'CHPHDP- İP Kirli İttifakı' haberinden sonra HDP eski İl Başkanı Ahmet Kaya, Büyükşehir ve Kepez'de CHP adaylarını destekleyecekleri açıklamasını yaptı. Kaya, Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'e 80 bin, Kepez Belediye Başkan adayı CHP'li Murat Dinç'e de 30 bin civarında oy vereceklerini iddia etmişti.