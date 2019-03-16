Rakipsiz muhtar projelerle fark attı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın 9 bin 500 nüfuslu Bahçeyaka Mahallesi'nin muhtarı Alkan Altun, 5 yıllık görevi döneminde hayırseverlerden aldığı yardımlarla dar gelirlilere umut oldu, gönül köprüleri kurdu. İl genelinde muhtarlık adayı enflasyonu yaşanırken, Altun'a ise rakip bile çıkmadı. Altun, 30 derslikli bir okul ile sağlık ocağı yapılmasını sağlayan Altun, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek askıda ekmek projesini başlattı. Mahalledeki 3 fırına bir kumbara bırakan Altun, biriken paralarla her gün 200 ekmeğin dar gelirlilere ulaşmasını sağlıyor. Altun, muhtarlığa ait 2 dönümlük araziye ektiği sebzeleri de mahalle halkına bedava dağıtıyor. Mahalledeki düğün ve cenazelerde kullanılmak üzere bir minibüs satın alarak çay ocağına dönüştüren Altun, yardımseverlerin desteğiyle 16 ton kömür dağıttı. Altun, özel günlerde ise okul bahçesinde ücretsiz köfte ekmek dağıtımı yapıyor. Altun, "Mahallemizde bir kişi bile mutsuz olmaması için çabalıyorum" dedi.