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Değişim sizden gelişim bizden

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Değişim sizden gelişim bizden
AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural tarafından IYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Esnaf Buluşması' programına katıldı. Başdeğirmen, göreve geldiklerinde Isparta esnafının tüm taleplerine istişare içinde yanıt vereceklerini söyledi. Belediye'nin tüm alımlarını Isparta esnafından yapacağının sözünü veren Başdeğirmen, "Köy Garajı taşınmayacak. Kapalı modern pazar yerleri oluşturulacak. Kullanışlı bir kamyon garajı yapılacak" dedi.

EŞİTLİK VE ADALET
T.B.M.M. Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Uğur Gökgöz ve İl Başkanı Osman Zabun'un da katıldığı esnaf buluşmasında esnafın sorunları ele alındı. AK Parti Isparta adayı Başdeğirmen, "Biz eşit, adaletli, ilkeli yönetim sözü veriyoruz. Biz bir kişinin veya bir kesimin değil sadece vatandaşın emrinde olacağız. Sizlerin faydalanamayacağı hiçbir işe ne nakit ne de vakit ayıracağız. Değişimi siz yapın gelişimi de biz yapalım" diye konuştu.
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Değişim sizden gelişim bizden
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