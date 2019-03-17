Otomobiliyle Düden’e uçtu

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Antalya'da otomobiliyle Düden Çayı'na uçan iş adamı hayatını kaybetti. Suya gömülen araçtaki iş adamının cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkartıldıKaza, önceki gece Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan Düden Çayı'nda meydana geldi. 40 yaşındaki iş adamı Mustafa Altıntaş'ın kullandığı 07 ADA 504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Düden Çay'ına uçtu. Çayın debisinin yüksek olması nedeniyle araç bir anda suya battı.İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak bağladıkları halatla otomobilin sürüklenmesini engelledi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, aracın bulunduğu yere dalış yaptı. Ekipler sürücü koltuğunda hareketsiz duran Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan iş adamının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. İki çocuk babası olan Mustafa Altıntaş'ın Aksu'da emlak ve oto galericilik yaptığı öğrenildi.