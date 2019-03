Tehlikeli güzellik

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da gezginlerin 2017'de keşfettiği Manavgat ilçesi sınırlarındaki Tazı Kanyonu, fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ilgi çekti. Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon fotoğraf meraklılarının akın ettiği bir yer oldu. En güzel pozu verme heyecanının, uçurumdan düşmelere yol açabileceği uyarısı yapılarak, klip ve bir GSM operatörü reklamı da çekilen kanyonun ziyarete kapatılması ve güvenlik önlemlerinin alınması istendi. Patika Doğa Yürüyüş Grubu temsilcisi Nusret Yakışıklı, Tazı Kanyonu'ndaki tehlikeyle ilgili CİMER'e yazı gönderdiğini söyledi. Yakışıklı, "50 kişinin sığabileceği alana 300 kişi geliyor. Bir kişi düşerse ne olacak. Her yer uçurum. Her an tehlikeli bir olay yaşanabilir" dedi.