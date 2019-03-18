Buse’yi aramak için Balıkesir’den geldi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ı aramak için Balıkesir'den gelen emekli öğretmen İsmail Turhan, Ağva Deresi'nde aramalara başladı. 8 ay önce emekli olan İsmail Turhan, kendisinin de kız evladı olduğunu belirterek, Buse Acar'ın hortumda kaybolduğunu ve bulunamadığını basından öğrenince gözyaşlarını tutamadığını ve emekli ikramiyesinin yarısıyla arazi aracı aldığını, Kemer'e geldiğini söyledi.

LİSANSLI DALGIÇ

5 ayrı spor dalında lisanslı sporcu olduğunu ve lisanslı dalgıç olduğunu söyleyen İsmail Turhan, "İyilik için, hayır için Buse kızımızı annesi, babası, ailesi ile kavuşturmak için bir kız babası olarak, bunun için geldim. Karşılık olarak hiçbir şey beklemiyorum. Gereğini yapacağım. Evelallah bulacağımıza da inanıyorum. Buluncaya kadar, umudum kesilinceye kadar arayacağım. Ben ümidimi kolay yitirmem, kolay pes etmem" dedi.